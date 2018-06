Brüssel (AFP) Die belgische Justiz hat die Identität der beiden Männer, die bei einem Antiterroreinsatz in Verviers am vergangenen Donnerstag getötet wurden, teilweise gelüftet. Es handle sich um den Belgier Khalid B. und um Sofiane A., der die belgische und die marokkanische Staatsbürgerschaft besessen habe, teilte die Staatsanwaltschaft laut der Agentur Belga am Mittwoch in Brüssel mit. Khalid B. wurde demnach im Jahr 1991 geboren, Sofiane A. im Jahr 1988.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.