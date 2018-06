Brüssel (AFP) Das Original-Cover des "Tim und Struppi"-Abenteuers "Der geheimnisvolle Stern" ("L'Etoile mystérieuse") soll ab Samstag bei der renommierten Messe für Antiquitäten und Kunst, Brafa, in Brüssel verkauft werden. Bei dem von Zeichner Hergé 1942 signierten Original handelt es sich um eins von lediglich fünf Exemplaren in Händen von Privatsammlern, wie der Mitbegründer der Galerie Petits Papiers-Huberty-Breyne, Alain Huberty, am Dienstag sagte. Die übrigen Originale sind im Besitz der Stiftung, die das Werk des berühmten frankobelgischen Comiczeichners Hergé seit dessen Tod im Jahr 1983 hütet.

