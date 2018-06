Peking (AFP) Der Online-Handel in China boomt. Der Gesamtumsatz der Internetverkäufe legte im vergangenen Jahr um 25 Prozent auf 13 Billionen Yuan (1,8 Billionen Euro) zu, wie das chinesische Handelsministerium am Mittwoch mitteilte. Die Statistik umfasst den Angaben zufolge neben Verkäufen von Händlern an Verbraucher auch Geschäfte zwischen Unternehmen oder Privatverkäufe über das Internet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.