Leipzig (dpa) - Die Stadt Leipzig schaltet zum Aufmarsch des islamkritischen Legida-Bündnisses heute Abend die Außenbeleuchtung markanter Gebäude ab. Etwa am Gewandhaus und am City-Hochhaus sollten die Strahler ausgestellt werden, wie ein Stadtsprecher sagte. Das weltberühmte Gewandhaus, an dem der Legida-Zug am Abend vorbeigehen will, bezog schon am Nachmittag Position: "Gewandhausorchester und Gewandhaus: tolerant, aufgeklärt, weltoffen" stand auf einem Transparent, das an der Fassade aufgehängt wurde.

