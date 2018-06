Berlin (AFP) Die Außenminister der Ukraine, Russlands, Deutschlands und Frankreichs haben bei ihrem Treffen in Berlin zur sofortigen Einstellung der Kämpfe in der Ostukraine aufgerufen. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sagte am späten Mittwochabend nach dem Treffen im Gästehaus des Auswärtigen Amts, sie hätten sich auf die Linie geeinigt, von der beide Seiten ihre schweren Waffen abziehen sollten. Es habe keinen "Durchbruch" gegeben, doch "wahrnehmbare Fortschritte".

