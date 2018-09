Bergisch Gladbach (AFP) Eine steigende Nachfrage nach stark motorisierten Geländewagen hat einer Studie des Center of Automotive Management (CAM) zufolge den Trend sinkender CO2-Emissionen bei Autos in Deutschland abgeschwächt. Der durchschnittliche Ausstoß des Treibhausgases je Auto und Kilometer habe sich zwar im vergangenen Jahr um weitere 2,6 Prozent auf 132,8 Gramm verringert, erklärte das Forschungsinstitut am Mittwoch in Bergisch Gladbach. Die Verringerung sei allerdings niedriger ausgefallen als in den Vorjahren.

