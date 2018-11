München (AFP) Daimler-Chef Dieter Zetsche versucht auch als Topmanager, ein "ganz normales Leben" zu führen. "Ich gehe selbst einkaufen und kann eine Fahrkarte für die Straßenbahn lösen. Ich weiß, wie ich meine Hemden bügeln oder mir etwas kochen kann", sagte der 61-Jährige in einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Interview der Zeitschrift "Bunte". "Ich finde es wichtig, dass man diese Bodenhaftung niemals verliert". Er gehe auch mal in Jeans abends in eine Kneipe in Stuttgart.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.