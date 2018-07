Berlin (AFP) Deutschland wird für Zuwanderer immer attraktiver: Im Vergleich zu den anderen EU-Staaten sei die Bundesrepublik "ein Hauptzielland von Migration", heißt es in dem am Mittwoch vom Bundeskabinett gebilligten Migrationsbericht. Während Spanien als einst beliebtes Zuwanderungsland inzwischen deutlich rückläufige Zahlen aufweise, seien sie in Großbritannien, Italien und Frankreich hoch.

