Darmstadt (AFP) Die spektakuläre Kometenjäger-Mission "Rosetta" steht auch in diesem Jahr im Fokus der Europäischen Weltraumagentur ESA. Zwischen Mai und Juli könne das auf dem Kometen gelandete Minilabor "Philae" wieder erwachen, sagte ESA-Direktor Thomas Reiter am Mittwoch in Darmstadt. Garantieren könne dies aber niemand. Von den bisherigen Erfolgen der Mission zeigte sich Reiter begeistert: "Das ist immer noch faszinierend." Auch in diesem Jahr soll die "Rosetta"-Mission weitere wissenschaftliche Erkenntnisse liefern.

