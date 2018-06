Berlin (AFP) Die Streiks der Lokführergewerkschaft GDL kosten die Deutsche Bahn bereits 150 Millionen Euro. Diese Summe setze sich zusammen aus den entgangenen Einnahmen, aus Kosten für die Umplanung von Zug- und Dienstplänen und der Entschädigung von gestrandeten Reisenden, sagte Bahn-Chef Rüdiger Grube am Dienstagabend in Berlin vor Journalisten. Hinzu kämen auch Zusatzkosten für die Beseitigung von Graffitis an streikbedingt abgestellten Zügen. Graffitis hätten während der Streiks "verstärkt beseitigt" werden müssen. Die abgestellten Züge seien für Sprayer ein "echtes Eldorado" gewesen, ergänzte Grube.

