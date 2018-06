Berlin (AFP) Ein halbes Jahr nach seiner Entführung durch die Islamistengruppe Boko Haram in Nigeria ist ein deutscher Staatsbürger befreit worden. Der Mann sei wieder in Freiheit und befinde sich in der kamerunischen Hauptstadt Jaunde, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, am Mittwoch in Berlin. Nach Angaben der kamerunischen Staatsführung wurde der 69-Jährige bei einem Einsatz von Spezialkräften befreit.

