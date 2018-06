Berlin (AFP) Die islamistischen Anschläge in Paris und zuvor in Belgien haben auch Sorgen und Ängste unter Juden in Deutschland ausgelöst. "Man macht sich natürlich Gedanken, man ist vielleicht auch anders in seinem Verhalten", sagte der Landesverbandschef der jüdischen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, Oded Horowitz, am Mittwoch dem Sender WDR. Es sei jedoch weder Panik ausgebrochen noch planten Juden jetzt vermehrt, nach Israel auszuwandern.

