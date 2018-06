Hamburg (AFP) Der Direktor der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung hat die Entscheidung der Einrichtung verteidigt, in ihren Räumen eine Pressekonferenz der islamkritischen Pegida-Bewegung zu ermöglichen. "Eine solche Pressekonferenz in unserem Haus stattfinden zu lassen, ist sicher grundsätzlich nicht unsere Aufgabe", sagte Frank Richter dem Portal "Spiegel Online" am Dienstag. "Aber in diesem Ausnahmefall war sie es."

