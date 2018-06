Leipzig (AFP) Begleitet von heftigen Gegenprotesten haben sich die Anhänger der islamkritischen Legida-Bewegung in Leipzig versammelt. Viele Teilnehmer der Kundgebung mussten von der Polizei einzeln oder in kleinen Gruppen durch die Menge der Gegendemonstranten zum Versammlungsort geleitet werden, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend berichtete. An der Legida-Kundgebung nahmen demnach mehrere tausend Demonstranten teil.

