Leipzig (AFP) Während sich Leipzig am Mittwoch für Großdemonstrationen von Pegida-Anhängern und -Gegnern gewappnet hat, gibt es neue Vorwürfe gegen den Gründer der Bewegung, Lutz Bachmann. Wegen eines Facebook-Fotos, das Bachmann in Hitler-Aufmachung zeigt, forderte einer der Mitorganisatoren des islamkritischen Bündnisses Konsequenzen. Unterdessen wird in der Politik weiter über einen möglichen Dialog mit Pegida diskutiert.

