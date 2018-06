Berlin (AFP) Schauspieler Christoph Maria Herbst hat die Darstellung des Pegida-Gründers Lutz Bachmann zurückweisen lassen, wonach Bachmann ein Foto von sich in der Aufmachung Adolf Hitlers an Herbsts Facebook-Pinnwand gepostet habe. Der Darsteller habe gar keine eigene Seite in dem sozialen Netzwerk, teilte Herbsts Anwalt am Mittwoch mit. "Ebenso falsch" sei die Behauptung Bachmanns, Herbst habe das Foto mit einem "Like" versehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.