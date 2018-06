Berlin (AFP) In Deutschland ist die Zahl der islamistischen Extremisten nach Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) weiter gewachsen. Inzwischen gebe es 7000 Salafisten in Deutschland und ihre Zahl nehme weiter zu, erklärte der Verfassungsschutz am Mittwoch. "Mit dem Anstieg der Salafistenzahl hat sich der Rekrutierungspool weiter vergrößert", zeigte sich BfV-Präsident Hans-Georg Maaßen besorgt. "Das ist eine zusätzliche Herausforderung für unsere Arbeit."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.