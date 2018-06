Wolfsburg (AFP) Der Autobauer Volkswagen erhöht ab nächster Woche die Preise für Autos seiner Kernmarke VW. Ausgewählte Modelle verteuerten sich zwischen 0,5 und 1,8 Prozent, sagte ein Volkswagensprecher am Mittwoch in Wolfsburg und bestätigte damit einen Bericht der "Südwest Presse Online". Die Preiserhöhung soll am Donnerstag in einer Woche in Kraft treten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.