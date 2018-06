Brüssel (AFP) Die Europäische Kommission hat sich besorgt über die zunehmende Verunsicherung der jüdischen Gemeinschaft in Europa gezeigt. "Heute sehen wir, dass in einigen unserer Mitgliedstaaten die Mehrheit der jüdischen Gemeinschaft sich nicht sicher ist, ob sie eine Zukunft in Europa hat", sagte Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans am Mittwoch in Brüssel. "Und ich denke, das ist eine riesige Herausforderung für die Grundlagen der europäischen Integration." Europa müsse für Toleranz und Respekt stehen und dafür, dass jede Bevölkerungsgruppe "einen Platz hat".

