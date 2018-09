Straßburg (AFP) Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Anne Brasseur, hat Russland aufgefordert, die inhaftierte ukrainische Luftwaffen-Pilotin und Abgeordnete Nadija Sawtschenko unverzüglich freizulassen. Die 33-Jährige sei auch Mitglied der Parlamentarier-Versammlung und müsse die Möglichkeit erhalten, am Montag an deren nächster Plenarsitzung teilzunehmen, erklärte die Luxemburger Liberale am Mittwoch in einer Mitteilung an die Presse. Im übrigen werde der Gesundheitszustand Sawtschenkos wegen ihres andauernden Hungerstreiks bedrohlich.

