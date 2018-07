Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus hat wenige Tage nach seinem "Karnickel"-Vergleich große Familien als "Geschenk Gottes" bezeichnet. Während seines jüngsten Besuchs in den Philippinen seien die Treffen mit Familien und jungen Menschen in Manila "wichtige Momente" gewesen, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche am Mittwoch in seiner wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz vor 7000 Gläubigen.

