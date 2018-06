Paris (AFP) Als Folge der Anschlagsserie von Paris streicht Frankreich in den kommenden Jahren bei den Streitkräften deutlich weniger Personal als bislang geplant. Bis 2019 sollten 7500 Posten weniger wegfallen als zuletzt vorgesehen, teilte das französische Präsidialamt am Mittwoch mit. Ursprünglich sollten zwischen 2015 und 2019 beim Militär rund 26.000 Stellen gestrichen werden. Nach den Anschlägen kündigte Staatschef François Hollande aber an, angesichts der "Ausnahmesituation" die beschlossenen Kürzungen "zu überarbeiten und anzupassen".

