Paris (AFP) Als Konsequenz aus den islamistischen Anschlägen mit 17 Todesopfern in Frankreich soll an allen Schulen des Landes ein Unterricht in Staatsbürgerkunde eingeführt werden. Dies kündigte Staatschef François Hollande am Mittwoch in einer Rede in der Pariser Universität Sorbonne an. Es gehe darum, den Schülern bereits ab der ersten Klasse und bis zum Abitur die "Grundregeln" der Republik zu vermitteln, sagte der Sozialist vor Vertretern des Erziehungswesens. Dazu gehöre auch der Grundsatz der Laizität.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.