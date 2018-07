Aalen (SID) - Der VfR Aalen muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga auf Mittelfeldspieler Nejmeddin Daghfous verzichten. Der 28-Jährige zog sich im Trainingslager in der Türkei einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Daghfous war bereits am Dienstag in der ersten Einheit umgeknickt und hatte sich dabei verletzt. Eine Kernspinuntersuchung am Mittwochabend in Aalen ergab die endgültige Diagnose.

"Es ist ganz bitter, dass uns mit Nejmeddin eine wichtige Offensivkraft für den Rest der Saison ausfällt. Er wird uns fehlen", sagte Cheftrainer Stefan Ruthenbeck.