Al-Ain (SID) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat ein Testspiel im Rahmen seines Trainingslagers in Dubai mit 0:2 (0:0) gegen den englischen Meister Manchester City verloren. In der Begegnung in Al-Ain in den Vereinigten Arabischen Emiraten sorgte Stevan Jovetic (50.) für die Führung der Citizens. Der ehemalige Wolfsburger Edin Dzeko markierte vor 5000 Zuschauern den zweiten Treffer (74.) für den aktuellen Tabellenzweiten der Premier League.