Conakry (AFP) Bei der Explosion einer Granate in einer Bar in Guineas Hauptstadt Conakry sind bis zu drei Menschen ums Leben gekommen. Die Granate explodierte laut Polizei am späten Dienstagabend während der Übertragung des Fußballspiels zwischen Guinea und der Elfenbeinküste beim Afrika Cup. Laut eines Polizeisprechers handelte es sich um einen tragischen Unfall. Der Mann, der die Granate "versehentlich" gezündet habe, sei selbst schwer verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.