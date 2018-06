London (AFP) Die Veröffentlichung des britischen Untersuchungsberichts zur Beteiligung Großbritanniens am Irak-Krieg ist erneut verschoben worden. Der Vorsitzende der Untersuchungskommission, John Chilcot, schrieb am Mittwoch in einem Brief an Premierminister David Cameron, er sehe keine Möglichkeit, den Bericht vor der Parlamentswahl Anfang Mai zu veröffentlichen. Er begründete dies damit, dass die im Bericht genannten Personen das Recht hätten, zum Inhalt Stellung zu beziehen. Bis alle Antworten eingetroffen seien, könne er nicht abschätzen, wann der Bericht fertiggestellt werde.

