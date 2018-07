Jerusalem (AFP) Die Menschenrechtsgruppe "Human Rights Watch" (HRW) hat die Ausbeutung zehntausender Landarbeiter aus Thailand in Israel beklagt. Die Arbeits- und Lebensbedingungen der 25.000 Gastarbeiter verletzten in allen Belangen israelisches Recht, heißt es in einem 48-seitigen Bericht, den die Gruppe mit Sitz in New York am Mittwoch veröffentlichte.

