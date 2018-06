Rom (AFP) Der von Regierungschef Matteo Renzi angestrebte Umbau des politischen Systems in Italien geht voran: Der Senat verabschiedete am Mittwoch eine Wahlrechtsreform, die instabilen Regierungen wie in der Vergangenheit verhindern und künftig für klare Mehrheiten in Rom sorgen soll. Mit 175 Ja- und 110 Nein-Stimmen votierten die Abgeordneten des Oberhauses für das neue System.

