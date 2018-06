Brüssel (AFP) In Belgien hat sich ein im Zuge der Ermittlungen gegen eine Dschihadistengruppe gesuchter Mann der Polizei gestellt. Der 21-Jährige habe sich am Dienstag in Molenbeek-Saint-Jean bei Brüssel bei der Polizei gemeldet, berichtete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Demnach stand der junge Mann ohnehin unter elektronischer Überwachung und hielt sich zu Hause auf. Er war ebenso wie ein flüchtiger Niederländer in Frankreich oder Spanien vermutet worden. Er wurde am Abend von der Polizei verhört. Ein Richter sollte entscheiden, ob er in Untersuchungshaft kommt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.