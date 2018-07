Dubai (SID) - Angeführt von Äthiopiens Topstar Kenenisa Bekele (32) eröffnen Afrikas Lauf-Asse am Freitag beim Dubai-Marathon die Jagd auf den Weltrekord. Im traditionell ersten hochkarätigen Rennen des Jahres über die klassische 42,195-km-Distanz trifft der dreimalige Olympiasieger Bekele auf ganz starke Konkurrenz.

"Auf mindestens 15 Läufer muss ich in Dubai achten", sagte der Weltrekordler über 5000 und 10.000 m vor seinem erst dritten Marathon: "Ich will meine Marathon-Karriere Schritt für Schritt voranbringen, daher wird Dubai ein sehr wichtiges Rennen. Trotz meiner ganzen Erfolge auf der Bahn habe ich doch sehr wenig Marathon-Erfahrung."

Im April 2014 hatte Bekele in Paris sein Debüt gefeiert und in 2:05:03 Stunden gewonnen, im Oktober wurde er in Chicago Vierter (2:05:51). Den Weltrekord hatte der Kenianer Denis Kimetto kurz zuvor in Berlin auf 2:02:57 Stunden gedrückt.

Auf dem völlig flachen Kurs in Dubai ist eine solche Zeit bei frühmorgendlichen Temperaturen jenseits der 20 Grad zwar schwierig zu erreichen, aber nicht unmöglich. Den Streckenrekord hält seit 2012 Bekeles Landsmann Ayele Abshero mit 2:04:23 Stunden. Zumindest dieser könnte nun fallen: 21 Läufer mit einer Bestzeit unter 2:10 sind am Start, sechs blieben bereits unter 2:06. Drei Läufer - allesamt Äthiopier - haben einen besseren Hausrekord als Bekele: Lelisa Desisa (2:04:45) und Berhanu Shiferaw (2:04:48) erzielten ihre Bestmarken 2013 in Dubai, Feyisa Lilesa (2:04:52) 2012 in Chicago.

Auch das Frauen-Feld ist stark besetzt. Vorjahressiegerin Aselefech Mergia (Äthiopien/2:19:31) und Lucy Kabuu (Kenia/2:19:34) haben eine Bestzeit von unter 2:20 Stunden zu bieten, insgesamt 23 Starterinnen sind bereits unter 2:28 gelaufen.