Wien (AFP) Die österreichische Justiz hat einen britischen Soldaten der Vergewaltigung eines sechsjährigen Mädchens angeklagt. Dem 30-jährigen Fallschirmspringer werde vorgeworfen, Ende vergangenen Jahres während einer Militärübung in den Alpen in das Haus einer Familie in Neustift im Stubaital eingedrungen und das Kind missbraucht zu haben, teilte die Tiroler Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Dort sei er vom Vater des Mädchens überrascht und später von der Polizei festgenommen worden.

