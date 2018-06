Lissabon (AFP) Nach der erfolgreichen Rückkehr an die Finanzmärkte will Portugal die Notkredite des Internationalen Währungsfonds (IWF) frühzeitig zurückzahlen. Lissabon werde die notwendigen Schritte unternehmen, um die Erstattung der 25 Milliarden Euro zu beschleunigen, sagte Finanzministerin Maria Luis Albuquerque am Mittwoch vor einem Parlamentsausschuss. Das Land war im April 2011 unter den Rettungsschirm geschlüpft und mit insgesamt 78 Milliarden Euro des IWF und der Euro-Partner vor der Pleite bewahrt worden.

