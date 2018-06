Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama will in seinem Bericht zur Lage der Nation unter anderem über die Stärkung des Mittelstandes sprechen. Die Rede vor dem Kongress beginnt um 3.00 Uhr unserer Zeit. Wie vorab verlautete, will Obama sagen, dass sich die Wirtschaft unter seiner Führung erholt hat und dieser Fortschritt nun für Verbesserungen zugunsten arbeitender Familien genutzt werden soll. Zur Finanzierung verschiedener Programme will er Steuererhöhungen für die Reichen vorschlagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.