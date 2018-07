Moskau (AFP) Nach mehreren Fehlschlägen in der russischen Raumfahrt will Moskau den strategisch wichtigen Sektor umstrukturieren. Ministerpräsident Dmitri Medwedew schlug Präsident Wladimir Putin am Mittwoch laut Berichten russischer Nachrichtenagenturen vor, das erst Ende 2013 gegründete Vereinigte Raumfahrtunternehmen in die Raumfahrtbehörde Roskosmos zu integrieren. Die Erfahrungen der vergangenen Monate hätten gezeigt, dass "die Probleme des Sektors schwerwiegender und komplexer" seien und dass eine Konzentration der Anstrengungen und eine neue Führung nötig seien, sagte Medwedew demnach. Putin habe den Vorschlag für "gut" befunden.

