Moskau (AFP) Die russische Regierung will der lahmenden Wirtschaft des Landes mit einem "Anti-Krisen-Programm" unter die Arme greifen, das Hilfsmaßnahmen im Wert von 1,375 Billionen Rubel (18 Milliarden Euro) umfasst. Neben einer beträchtlichen Unterstützung für den russischen Bankensektor seien für die Landwirtschaft bis zu 50 Milliarden Rubel und für die Industrie 20 Milliarden Rubel an Hilfen vorgesehen, sagte Vize-Regierungschef Igor Schuwalow nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch bei einem Treffen mit Präsident Wladimir Putin.

