Moskau (AFP) Nach der Rede von US-Präsident Barack Obama hat Russland Washington Großmachtstreben vorgeworfen. "Die USA wollen die Welt dominieren", sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch vor Journalisten in Moskau. Die US-Philosophie basiere auf einem Grundsatz, und der laute: "Wir sind die Nummer 1", sagte Lawrow. Er warf Washington insbesondere vor, in der Ukraine-Krise den Europäern seine Position aufzuzwingen.

