Mogadischu (AFP) Die islamistische Shebab-Miliz in Somalia hat die Attentäter von Paris erneut als "Helden" gefeiert und Muslime vor allem in Europa aufgefordert, ihrem Beispiel zu folgen. Die Schmähungen "Allahs oder seiner Propheten" müssten "gerächt" werden, hieß es in einer am Mittwoch verbreiteten Erklärung. Darin werden die französischen Brüder Saïd und Chérif Kouachi ebenso erwähnt wie Amédy Coulibaly.

