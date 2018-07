Dresden (SID) - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben in der Champions League ihre Chance auf den Einzug in die Play-offs gewahrt. Der deutsche Meister feierte am fünften Spieltag beim 3:1 (23:25, 25:21, 25:12, 25:17) gegen den finnischen Vertreter LP Salo den dritten Sieg. Das Weiterspielen im zweitklassigen CEV-Cup ist dem Team von Trainer Alex Waibl schon vor der letzten Begegnung am 28. Januar bei Dinamo Moskau sicher.

Im europäischen Challenge Cup erreichte derweil der deutsche Pokalsieger Rote Raben Vilsbiburg souverän das Viertelfinale. Der zweimalige deutsche Meister (2008 und 2010) bezwang den ungarischen Champion Linamar Bekescsaba in eigener Halle mit 3:0 (25:21, 25:7, 25:18). Nach dem 3:1 im Hinspiel hätte Vilsbiburg schon eine 2:3-Niederlage gereicht.

In der Runde der letzten Acht treffen die Roten Raben im März auf Bursa aus der Türkei. Am Dienstag hatte auch Rekordmeister Schweriner SC das Viertelfinale erreicht.