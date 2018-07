Arusha (AFP) Die Konfliktparteien im Südsudan haben sich am Mittwoch auf eine Machtteilung zur Beendigung des einjährigen Bürgerkriegs in dem jungen Staat geeinigt. Präsident Salva Kiir und Rebellenführer Riek Machar unterzeichneten am Mittwoch in der tansanischen Stadt Arusha ein Abkommen, das die beiden rivalisierenden Flügel der Sudanesischen Volksbefreiungsbewegung (SPLM) wieder zusammenbringen soll. Die SPLM hat sich infolge des Konflikts zwischen Kiir und seinem langjährigen Rivalen und früheren Stellvertreter Machar gemäß der ethnischen Zugehörigkeit aufgespalten.

