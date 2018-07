Melbourne (SID) - Mitfavoritin Maria Scharapowa hat nach der Abwehr von zwei Matchbällen ein peinliches Zweitrunden-Aus bei den Australian Open gerade noch verhindern können. In einem russischen Duell musste die Melbourne-Siegerin von 2008 lange zittern, ehe das 6:1, 4:6, 7:5 gegen die Qualifikantin Alexandra Panowa (WTA-Nr. 150) unter Dach und Fach gebracht war.

"Ich bin einfach nur froh, es irgendwie geschafft zu haben. Ich habe nicht mein bestes Tennis gespielt, und Alexandra hatte nichts zu verlieren", sagte die 27-jährige Scharapowa, die sich 51 unerzwungene Fehler erlaubte.

In der 2:32 Stunden langen Partie in der 15.000 Zuschauer fassenden Rod-Laver-Arena lag Scharapowa im entscheidenden Satz bereits mit 1:4 zurück und musste beim Stand von 4:5 zwei Matchbälle abwehren. Dies tat die fünfmalige Grand-Slam-Gewinnerin allerdings im Stil eines Champions: Mit zwei Vorhand-Gewinnschlägen. Zuletzt war Scharapowa 2013 in Wimbledon in der zweiten Runde eines Major-Turniers ausgeschieden.

Auch Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer hatte am bislang heißesten Turniertag in diesem Jahr (30 Grad Celsius) zunächst Probleme. Der an Position zwei gesetzte Schweizer verlor den ersten Satz gegen Simone Bolelli (Italien) mit 3:6, ehe er sich seiner Pflicht doch noch mit 6:3, 6:2, 6:2 entledigte.

Dabei machte Davis-Cup-Gewinner Federer vor allen Dingen eine Blase an der rechten Schlaghand zu schaffen. "Das hat gestört, ich kenne das so gar nicht. Aber am Ende wurde es besser", sagte der viermalige Melbourne-Sieger.

Zu Beginn der Australian Open hatte es im Frauen-Feld bereits ein Favoritensterben gegeben. In der Auftaktrunde waren elf gesetzte Spielerinnen auf der Strecke geblieben - darunter Angelique Kerber (Kiel/Nr. 9), Andrea Petkovic (Darmstadt/Nr. 13) und Sabine Lisicki (Berlin/Nr. 28). Auch die Weltranglistenfünfte Ana Ivanovic aus Serbien hatte völlig überraschend in Runde eins verloren.