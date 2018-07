Jerusalem (dpa) - Israels Außenminister Avigdor Lieberman hat Spitzenvertreter der Palästinenser für die Messerattacke in Tel Aviv verantwortlich gemacht. Namentlich nannte er unter anderem Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, Hamas-Führer Ismail Hanija und zwei arabische Knesset-Abgeordnete. Sie alle seien Teil eines Prozesses, der die Existenz des jüdischen Staates Israel untergrabe, sagte Lieberman nach Berichten israelischer Medien. Ein junger Palästinenser hatte in einem Bus in Tel Aviv auf mehrere Menschen eingestochen. Die israelische Polizei sprach von neun Verletzten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.