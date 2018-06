Tel Aviv (dpa) - Bei einem Messerangriff mit möglichem terroristischem Hintergrund sind in Tel Aviv mindestens neun Menschen verletzt worden. Fünf Menschen seien in mittlerem und schwerem Zustand, vier weitere leicht verletzt, schrieb ein Polizeisprecher auf Twitter. Israelischen Medien zufolge zog ein Mann in einem Linienbus ein Messer und stach auf Passagiere ein. Der Mann wurde anschließend nahe des Tatorts niedergeschossen. Die israelische Polizei vermutet einen terroristischen Hintergrund. Nun wird der Mann befragt.

