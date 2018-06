Istanbul (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die islamischen Staaten zum gemeinsamen Einsatz gegen Extremismus aufgerufen. "Alle Unterschiede" wie verschiedene Sprache sowie geographische und ethnische Herkunft müssten "angesichts von Terrorismus und Rassismus beiseite gelegt werden", sagte Erdogan am Mittwoch bei einem Treffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in der türkischen Metropole Istanbul. "Wenn die muslimische Welt still bleibt und jeder seine eigenen Landsleute unterstützt, profitieren davon die Terroristen und die modernen Lawrences", warnte er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.