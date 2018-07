Kano (AFP) Die nigerianische Extremistengruppe Boko Haram hat sich zu dem blutigen Angriff auf die Stadt Baga und Umgebung Anfang Januar bekannt. Die Menschen in Baga seien von Boko-Haram-Kämpfern "umgebracht" worden, sagte der Anführer der islamistischen Bewegung, Abubakar Shekau in einem 35-minütigen Video, das am Dienstagabend ins Internet gestellt wurde. "Wir haben sie in der Tat getötet, so wie unser Gott es in seiner Heiligen Schrift angeordnet hat."

