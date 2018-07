Paris (AFP) Die französische Justiz hat Ermittlungsverfahren gegen vier mutmaßliche Helfer des islamistischen Attentäters Amédy Coulibaly eingeleitet. Die vergangene Woche festgenommenen Männer sollen den Attentäter mit Waffen und Fahrzeugen versorgt haben, wie der Pariser Staatsanwalt François Molins am Mittwoch sagte. Ihnen werde die "Bildung einer terroristischen Vereinigung zur Verübung von Verbrechen gegen Personen" zur Last gelegt. Sie wurden in Untersuchungshaft genommen. Drei der vier Männer waren in der Vergangenheit wegen Delikten wie Raub und Drogenhandel verurteilt worden.

