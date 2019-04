Kiew (AFP) Der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko verkürzt angesichts der Lage im Land seinen Besuch beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz. Wegen der "Verschlechterung" der Situation im Osten des Landes werde Poroschenko bereits am Mittwoch wieder in die Ukraine zurückkehren, kündigte sein Sprecher am Dienstagabend im Netzwerk Facebook an. Der Generalstabschef und das ukrainische Verteidigungsministerium hätten Poroschenko am Dienstagabend einen Bericht über die "Situation nahe des Flughafens von Donezk" übergeben, hieß es zur Begründung. Der Flughafen ist zwischen der ukrainischen Armee und prorussischen Einheiten umkämpft.

