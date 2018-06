Paris (AFP) Die Vereinten Nationen befürchten eine rasante Ausbreitung von HIV-Infektionen in der umkämpften Ostukraine und auf der von Russland annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim. In den Regionen hänge dies vor allem mit Heroinkonsum und dem Ende von Hilfsprogrammen zusammen, sagte der UN-Aids-Beauftragte für Osteuropa und Zentralasien, Michel Kazatchkine, am Mittwoch. Etwa die Nutzung verunreinigter Spritzen oder auch Prostitution ließen die Zahl HIV-Infizierter ansteigen.

