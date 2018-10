New York (AFP) Ein bislang unbekanntes Manuskript des britischen Kryptoanalytikers Alan Turing soll im April in New York versteigert werden. Das Auktionshaus Bonhams erklärte am Dienstag, es erwarte einen Betrag in Höhe von mindestens einer Million Dollar (865.000 Euro) für das 56-seitige Manuskript. Es handle sich höchstwahrscheinlich um das wohl "einzige umfassende" handschriftliche Konzept des britischen Mathematikers, das noch existiere.

