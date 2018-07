Redmond (AFP) Der US-Softwarekonzern Microsoft hat weitere Einzelheiten seines neuen Betriebssystems Windows 10 enthüllt. Microsoft gab bei der Präsentation am Mittwoch am Konzernsitz in Redmond im US-Bundesstaat Washington unter anderem bekannt, dass sich das Programm mit der Sprachsteuerung Cortana bedienen lasse. Auch ein neuer Internet-Browser sei geplant. Nutzer der Vorgängerversionen Windows 7 und Windows 8.1 sollen das neue Betriebssystem ein Jahr lang kostenlos erhalten - ein Novum für das Unternehmen, das seine Kunden bisher für Software-Upgrades stets zur Kasse gebeten hat.

